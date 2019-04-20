美國多名護士同時懷孕 醫生給出解釋了！

美國接連發生醫院婦產科護士同時懷孕的現象，醫生透露這無法用醫學來解釋，而是一種懷孕的「氛圍」。圖為俄亥俄州邁阿密河谷醫院（Miami Valley Hospital）11名護士陸續懷孕。（圖擷自Liz Jones‎臉書）

2019-04-20 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地多間醫院近來屢屢發生多名護士接連懷孕的喜事，對此紐約西奈山醫院（Mt. Sinai Hospital）婦產科主任史東（Dr. Joanne Stone）透露，這種現象無法用醫學來解釋，只能說是一種「氛圍」。

據《ABC》報導，美國俄亥俄州邁阿密河谷醫院（Miami Valley Hospital）的婦產科，有11名護士陸續懷孕，預產期在今年的5月到10月不等，她們都已決定在院內由同事接生，該醫院每年約迎接4000名新生兒。

另外，緬因州醫療中心（Maine Medical Center）婦產科也有8名護士在短期內懷孕，伊利諾州安德森醫院婦女院區（Anderson Hospital's Pavilion for Women）的7名護士更在今年幾乎同時分娩，喜迎7名小寶寶。

但事實上除了醫院之外，一些辦公場所也發生多名婦女一個接一個地懷孕的現象，例如堪薩斯州戈達德小學（Goddard Public Schools）就有7名女老師接連大肚子；肯塔基州厄蘭格警察局（Erlanger Police Department）7名男警的太太與1名女警，則在去年短期內陸續生子。

婦產科醫生史東對此表示，這些女性年齡都很相近，也都在經歷同樣的事情，因此這更像是一種懷孕的氛圍，而不是任何醫學上的因素。華盛頓西布利紀念醫院（Sibley Memorial Hospital）婦產科主任貝克爾曼（Richard Beckerman）也同意這種看法，直說多名在同場所的女性懷孕並非醫學上的奇蹟，而是非常有趣的事件。

緬因州醫療中心（Maine Medical Center）婦產科8名護士接連大肚子。（圖擷自Maine Medical Center）

伊利諾州安德森醫院婦女院區（Anderson Hospital's Pavilion for Women）7名護士今年幾乎同時分娩。（圖擷自Anderson Hospital's Pavilion for Women臉書）

除了醫院婦產科護士之外，堪薩斯州戈達德小學（Goddard Public Schools）也有7名女老師在短期內懷孕。（圖擷自Goddard Public Schools臉書）

肯塔基州厄蘭格警察局（Erlanger Police Department）7名男警的太太與1名女警在去年幾乎同時生產。（圖擷自Erlanger Police Department臉書）

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