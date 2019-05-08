向天上的母親表思念 新竹姐妹油畫、花藝聯展

2019-05-08 10:29

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹東文創藝術村「一起灶（A SPACE）」裡面迎接來客的1面牆，最近竟然被當成了快遞母親節禮物的「黑貓」！1對姊妹花為了向已經在天國當30年天使的媽媽表達思念，透過充滿浪漫、綺想的油畫和花藝手作創作，要在母親節的時序告訴住在天國的媽媽「母親節快樂！」也希望透過這樣的方式，讓所有跟她們一樣早就沒有媽媽朝夕陪在身旁的朋友們，也可以跟她們一樣找到屬於自己的方式，把對遠方媽媽的思念、愛慕表達出來，尋到自己的天堂、把這份禮物給媽媽送過去。

這對姊妹花就是旺宏教育基金會執行長張宜如、中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真姊妹！

她們的母親很早就先回去了天家，她們今年用「藝想花開」為名在「一起灶」舉辦姊妹聯展，讓母親知道當年她不惜以「虎媽」姿態，編織對1雙女兒所有的夢想和期許，如今她們沒有辜負期待，都已經開花結果。

特別是2人在事業各有一片天外，在藝術人文的領域更因當年母親的苦心引導，現在都已熟成、成為她們生命中很重要的養分。

張宜如生性浪漫，對花語是思念的鳶尾花特別情有獨鍾。今年初，她無師自通開始以永生花等創作花藝，有成後，為了母親節，特別從日本訂購乾燥後的鳶尾花搭配玫瑰、羽毛草等手作要送給媽媽。

張宜真說，小時候媽媽要求她學鋼琴、畫畫，她曾經非常不耐煩過。但是也因為這樣，她曾厲害到竟在同1年拿到5個縣市的繪畫比賽冠軍！這次她就用油畫向媽媽致敬，讓媽媽知道她手上的彩筆和人生的彩筆都因媽媽而精彩。

這場油畫加上花藝的創作展，即日起到5月31日為止，就在竹東火車站旁的竹東文創藝術村「一起灶」內展出，有興趣者可以前往欣賞這份送往天堂的母親節禮物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/