拜訪春天！王愛珠「詩情花藝」插花藝術展 北市府登場

2019-03-27 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕花藝名師王愛珠受台北市政府邀請，即日起至3月31日止，在台北市政府探索館舉辦「詩情花藝」中華插花藝術聯展，師生30件花藝作品令人驚豔，展覽期間也於市府大樓1樓西大門入口處展出以唐朝詩人韓愈「百般紅紫鬥芳菲」為主題的大型花藝作品，希望能將美麗的春日氛圍傳達給所有到訪的民眾。

「詩情花藝」插花藝術展，展場內的每件作品皆以著名詩詞為題搭配當季花卉，展現中華花藝有別於日本花與西洋花的特點與內涵。進入展場，首先映入眼簾的是一整片的瓦缽造景隔間，若隱若現的感覺更增添了幾分神秘與期待。入口簽到處以毛筆及宣紙邀請到訪的民眾簽名留念，除了帶出中華花藝與書法同為中華傳統的瑰寶的意涵，也有讓到訪者平靜心神後再開始看展的用意。

民間插花，是流行於常民之間的一種藝術表現形式，風格明朗活潑、色彩瑰麗璀璨、內容豐富且多元。展區以瓦缽造景呼應轉角處的兩顆芭蕉樹，象徵一年四季在一磚一瓦所砌成的家中，我們如何以花朵度過不同的季節，慶祝不同的節日，分享不同的時刻。此區的作品大多以中國傳統節慶為題，部分作品更是以金榜題名、豐收等意氣風發的時刻作為出發點。

走過竹簾，映入眼簾的是擺放精巧的茶席搭配楊家麟的字畫，隱隱傳來的古琴聲引領參觀者來到文人插花展區，有別於上一區的活潑，此區的作品較為清雅，所選擇的詩詞大多也都在抒發心中志節。「插花、掛畫、點茶、焚香」在宋朝時合稱為生活四藝，是古代文人雅士追求雅致生活的一部分。文人愛花、惜花，除了欣賞花的色彩、外型、香味以外，他們更進一步欣賞的是花的品格。所謂「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」所形容的就是在百花凋零的時刻，梅花那種極致清幽高尚的姿態。

配合此次「詩情花藝」花展，北市府觀傳局訂於30日下午2時，邀請王愛珠老師在探索館一樓為大家介紹中華花藝的六大花器，並由李乃文（瓶）、葉素貞（盤）、盧采嫻（缸）、蔡巧媚（碗）、莊毓淑（筒）、尤淑麗（籃）等老師示範教學。為台北市民帶來不一樣的感覺。也邀請大家在這春暖花開的時節，把握時間賞花沈澱心情，欣賞如詩般純美的插花藝術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/