百年油畫駐顏有術 修復師為典藏把脈

2019-05-04 18:41

〔記者何玉華／新北報導〕百年名畫如達文西的「蒙娜麗莎」、米勒的「拾穗」等如何保存如新，今天下午在新板藝廊開幕的「駐顏術－油畫修復特展」，邀請修復師李文元現場介紹讓油畫長生不老的「駐顏術」，展覽除還原油畫修復工作室樣貌，還可體驗為油畫「動手術」。

新北市政府文化局表示，「油畫」是台灣近代藝術史中重要的西化象徵，自日治時期開始，台灣藝術家無論在技法或思想上皆深受影響，包含出生於新北市的李石樵、李梅樹、楊三郎等前輩藝術家。近百年時光，作品漸漸褪去風華，修復工作刻不容緩。

「駐顏術－油畫修復特展」是新北市政府文化局與國立台北教育大學北師美術館為推廣文物保存觀念的系列特展，展期至12月29日，展覽分為「超時空老畫室」、「油畫診療室」、「油畫手術台」、「光學檢測室」等四大主題，打造沉浸互動式的展場空間，介紹油畫史前史、油畫用具，以及油彩保存修復的知識。

展出期間規劃「駐顏修復室」由專業修復師帶領民眾認識修復技巧，也可以將自家典藏帶來現場讓修復師把脈，另企劃「油畫修復Live Show」，由修復師現場示範油畫修復流程，並介紹國內重要畫作修復實例，了解修復對文化保存的重要性。

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