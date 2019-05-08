百萬進口車安全系統偵測不到紙板 引發消費糾紛

2019-05-08 09:57

〔記者李立法／屏東報導〕新一代房車配備越來越多的主被動安全系統，吸引消費者增加購車預算，但有些高科技裝置的功能往往與消費者認知有落差，其中車商最常標榜的自動煞停裝置，多半是有條件限制，並非車前所有障礙物都能偵測出並即時啟動煞車，最近在屏東就發生類似消費糾紛，值得買車民眾注意。

張姓民眾花了160多萬元購買一部全新進口休旅車，卻發現該車標榜的自動煞停系統不靈光，他堆起高出引擎蓋的紙板模擬路上障礙物，結果新車卻偵測不出直接撞上，自動煞停裝置毫無作用，遂向車商反映並要求改善。

車商表示，自動煞停系統為「輔助」性質，偵測對象以人、車為主，如果對馬路上所有障礙物都會作動煞停，反而容易造成行車上的危險。

張姓車主無接受車商說法，認為連高出車頭的大紙板都無法偵測，恐怕連倒下來的電桿或路樹也不會有反應，若從路邊衝出野狗或小孩豈不危險，該系統不靈光，已失去他購買該部車的原意，汽車銷售人員誤導他對該安全配備的認知，車商若無補救誠意，他將訴訟法律。

縣府消保室指出，售車前車商有責任向消費者說清楚該系統作動條件，而不是利用話術吸引消費者，若有廣告不實的情事，歡迎消費者檢舉。

車輛工程專家建議消費者在交車前向車商索取相關操駕數據，若實際測試後與該安全數據有落差，便可據理力爭。

修車20多年的方姓技師表示，開車不能全依賴電腦配備，時下各大車廠標榜的自動跟車、煞停及防偏移等安全系統，只能算是輔助性質，操駕安全還是得靠自己把關。

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