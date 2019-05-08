百萬進口車安全系統偵測不到紙板 引發消費糾紛
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2019-05-08 09:57

〔記者李立法／屏東報導〕新一代房車配備越來越多的主被動安全系統，吸引消費者增加購車預算，但有些高科技裝置的功能往往與消費者認知有落差，其中車商最常標榜的自動煞停裝置，多半是有條件限制，並非車前所有障礙物都能偵測出並即時啟動煞車，最近在屏東就發生類似消費糾紛，值得買車民眾注意。

張姓民眾花了160多萬元購買一部全新進口休旅車，卻發現該車標榜的自動煞停系統不靈光，他堆起高出引擎蓋的紙板模擬路上障礙物，結果新車卻偵測不出直接撞上，自動煞停裝置毫無作用，遂向車商反映並要求改善。

車商表示，自動煞停系統為「輔助」性質，偵測對象以人、車為主，如果對馬路上所有障礙物都會作動煞停，反而容易造成行車上的危險。

張姓車主無接受車商說法，認為連高出車頭的大紙板都無法偵測，恐怕連倒下來的電桿或路樹也不會有反應，若從路邊衝出野狗或小孩豈不危險，該系統不靈光，已失去他購買該部車的原意，汽車銷售人員誤導他對該安全配備的認知，車商若無補救誠意，他將訴訟法律。

縣府消保室指出，售車前車商有責任向消費者說清楚該系統作動條件，而不是利用話術吸引消費者，若有廣告不實的情事，歡迎消費者檢舉。

車輛工程專家建議消費者在交車前向車商索取相關操駕數據，若實際測試後與該安全數據有落差，便可據理力爭。

修車20多年的方姓技師表示，開車不能全依賴電腦配備，時下各大車廠標榜的自動跟車、煞停及防偏移等安全系統，只能算是輔助性質，操駕安全還是得靠自己把關。

  • 老經驗的修車技師認為時下各大車廠標榜的自動煞停及防偏移等安全系統，只能算是輔助性質，操駕安全還是得靠自己把關。示意圖。（記者李立法攝）

    老經驗的修車技師認為時下各大車廠標榜的自動煞停及防偏移等安全系統，只能算是輔助性質，操駕安全還是得靠自己把關。示意圖。（記者李立法攝）

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