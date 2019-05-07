故宮翠玉白菜學生直接把玩！故宮助特教生零距離認識文物

2019-05-07 20:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕故宮翠玉白菜讓學生直接把玩！國立故宮博物院今日起前進台中市特殊教育學校推出「故宮藝文之旅」，引進30餘件故宮仿真文物，包括聞名國內外的翠玉白菜、肉形石等，學生除能近看甚至觸摸，盼讓身心障礙學生零距離感受文物之美，也落實文化平權的理念。

故宫自2008年起針對身心障礙學生推出教育推廣活動，將故宮文物帶到特殊學校，5月7日至5月9日前進台中特教學校推出「跨越障礙．觸摸美麗」故宮藝文之旅，並與台中特教學校攜手規劃系列的藝文教學課程，讓學生認識故宮文物之美，並轉化成生活美學。

特展規劃包括「動畫影片欣賞」、「明星文物見面會」、「花花世界」、「馬不停蹄」及「DIY體驗」；包括將故宮「國寶總動員」動畫影片裡介紹的古文物「游魚轉心瓶」、「白瓷嬰兒枕」等文物搬到學校內展出，甚至連國內外遊客訪故宮列入必看的文物翠玉白菜、肉形石等，也讓學生能就近觀看，甚至直接觸摸把玩。

其餘另配合甫落幕的台中花博，精選多件與花卉、馬匹為主題的繪畫或唐三彩等文物，學生並能體驗繪製花或馬的吊飾做為紀念等，盼藉複製文物、遊戲輔具、動畫影片，繪圖手作等關卡設計，讓身心障礙學生能有綜合視覺、聽覺、觸覺等多感官體驗。

除台中特教學生可體驗外，這項特展也邀請鄰近身心障礙學校及社福團體參與。

故宮博物院副院長黃永泰指出，考量身心障礙學生不易前往故宮參觀，特地以到校服務的形式，把故宮文物帶到學生面前，展出的文物雖不是真品，但均是原尺寸1比1比例仿真的文物品，學生除可以就近觀看，甚至可以觸摸，讓學生感受到文物的真實性，甚至從中激發創意，也落實博物館友善平權的理念。

台中特教學校校長陳志清指出，配合這項特展，學校教師與故宮更合作研發多感官主題課程，包含走出校園參觀花博、參觀故宮南院，從古畫欣賞馬與花卉姿態，並與生活常見的花卉對照，再鼓勵學生畫出各種姿態的花與馬。

今日特展也展出中特美術班及塗鴉班學生配合特展，手繪觀看清朝郎世寧「百駿圖」發想而產生的長9公尺的創作，展現學生的觀察和學習心得，也倍受好評。

視障生葉庭欣反覆觸摸翠玉白菜後說，之前就常聽到故宮的翠玉白菜，但想像的文物很抽象，難得有機會能放心觸摸文物，她連白菜上的螽斯和蝗蟲都仔細摸過，對於能觸摸翠玉白菜感覺超新鮮，感覺比想像更鮮明。

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