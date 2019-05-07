斥資4.3億打造 全國唯一化石主題園區5/12要開幕了

2019-05-07 17:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府斥資4.3億元打造的左鎮化石園區完工，為國內唯一化石主題園區，也是全台本土化石館藏最多的博物館，成功形塑「化石原鄉」獨特的自然與人文風貌，本週日（5月12日）母親節時正式開幕，準備了3000份限量紀念禮品大贈送，台南市民5月底前入園免費。

市政府文化局今天下午為化石園區的啟用熱鬧造勢，並宣告開幕當天，紙風車劇團將到場精彩演出，帶動氣氛，而當地出土的左鎮人與早坂犀牛等化石，也將回娘家展出，機會難得。

文化局長葉澤山表示，新建的園區，整合原菜寮化石館、自然史教育館、光榮國小等，成為本土考古館藏最多的化石現址博物館，兼具科學、教育、觀光等功能。

園區分為5大展館，面積近9000平方公尺，約是原址的56倍，讓逾4600件館藏有更大的陳列空間，採清水模的特色設計，凸顯建築質感。

葉澤山說，該處是市政府新10旗艦計畫的5大文化園區之一，於2015年啟動，精彩館藏見證了左鎮在台灣西岸史前史的獨特地位，包含象、古鹿、鱷魚、貝類等化石，加上珍貴的左鎮人、早坂犀牛也在此出土，堪稱「古生物樂園」，結合科技，時尚呈現。

5大館分別是自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館與探索館，內部都設計了可趣味體驗的多媒體互動裝置，適合親子同遊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/