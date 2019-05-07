預售屋遲遲拿不到使用執照 住戶：買新屋換惡夢

2019-05-07 17:29

〔記者邱書昱／新北報導〕開心買房卻遲遲無法入住！新北市土城區中央路一段的預售案「大同莊園」外觀已完工，住戶卻抱怨，合約明定2018年11月8日能取得使用執照，直到現在使照都還沒核發，無法入住，租屋等候搬入新家的購屋者還要延長租約，「增加許多額外花費」，甚至還要打官司，當初看中大品牌購屋，卻換來一場惡夢。建商表示，目前正密集與消費者聯繫，但強調涉及法律等問題牽涉個資不便多談。

這名住戶拿出契約書，內容載明「正式開工起算1230個日曆天（民國107年11月8日）之前完成主建物、附屬建物及使用執照所訂之必要設施，並取的使用執照。」他說，上面沒有寫明開工日期，一般人都會認定在2018年11月8日能夠完工，建商在購屋時也承諾在2019年春天入住。

「當初是在2015年買大同莊園，已經蓋4年使用執照都還沒下來。」住戶嘆，不少人在去年10月打電話確認進度，建商隻字未提，日期一天天逼近，驚覺事態有異找到消保官寄存證信函，建商這才回文，改口入住時間是在2019年4月20日；住戶質疑為什麼不能提早告知？

仍在租屋的住戶抱怨，以為能夠在契約上的日期前後住進新家，現在必須要在找房子暫住，由於租約只有短短三個月時間，因此房東將房租調漲8000元，只能自認倒楣。他也舉例，有些住戶為了籌措交屋款，還把房子賣掉，也有些人將小孩的學區遷到附近，現在面臨沒有房子可住的窘境。

該名住戶認為，建商應該提早或在中間過程中說明無法如期入住，據了解已經有人籌組自救會，將進行解約、求償15％的違約金。

對此，大同莊園表示，目前都在和消費者密切聯繫，法律等相關問題牽涉到個資不方便多談。據了解，大同莊園會與住戶聯繫協商，如果住戶要退屋求償則會走法院途徑，若是入住的補償、補貼，可以進一步談。

新北市消費者保護官兼室主任王治宇表示，合約內容沒有寫清楚開工日期，住戶自然會將上頭的日期視為入住時間，站在消費者立場及業者定型化契約來看，確實屬於違約，如果民眾想要解約，只要按照合約進行即可。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/