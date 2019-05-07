宜市當代樂坊 將赴洛克維爾市推展傳統藝術

2019-05-07 15:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭是在地樂團「當代樂坊」，將於9日至18日，帶領臺灣戲劇館歌仔戲傳習班，前往美國馬里蘭州洛克維爾市訪問及演出，除參與該市的「臺灣珍珠奶茶節」演出，也將代表宜蘭市長江聰淵拜會洛克維爾市府及市議會；江聰淵指出，希望藉此促進雙邊城市交流，以利未來進一步建立友好情誼。

美國馬里蘭州洛克維爾市位處華盛頓特區市郊，鄰近美國政治中樞華府，許多台裔美國人聚居於此，因此又有「小台北」的稱號，該市更以舉辦台灣珍珠奶茶節，廣受市民歡迎。

洛克維爾市姐妹市促進會曾於今年3月15日到訪宜蘭市，在江市長的見證下，與宜蘭姊妹市促進會共同簽署友好城市交流備忘錄，並力邀宜蘭姊妹市促進會及在地藝術團隊至美國回訪及演出，希望為未來兩市締結姊妹市預做準備。

此次出訪團由宜蘭姊妹市促進會副會長周思佳為團長，當代樂坊執行長李建興為幹部，帶領臺灣戲劇館歌仔戲傳習班積極拓展國外的交流演出活動。

江聰淵表示，此次當代樂坊帶領臺灣戲劇館歌仔戲應邀至洛市拜訪市府及市議會，市公所準備宜蘭在地木雕工作藝術者蔡榮興的木雕桌飾，贈與該市市長，盼利用宜蘭在地歌仔戲及在地工匠藝術，促進雙邊城市文化交流，進一步建立友好情誼。

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