分隔島上綠籬雜草叢生 民眾笑如同西裝頭上長雜毛

2019-05-07 15:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日環河路四、五段最近有民眾發現，中間分隔島上的綠籬，雜草叢生，由於綠籬原本長得很平整，但因雜草過多，民眾笑稱如同西裝頭上長雜毛，很難看，有些地段可能影響到對向視線，市府應儘速修剪。

建設局養護工程處副處長彭岑凱表示，建設局已於4月17至19日進行修剪，可能因為最近雨季，時晴時雨，讓野草快速滋生，將會請廠商後續加強主動巡查並進行修剪。

烏日環河路四、五段是烏日連接中山高及大肚重要的道路，因此道路相當寬，上下班時車輛也相當多，而道路上的快慢車道間設有綠籬，與對向車道也設有分隔綠籬。

由於快慢車道上的分隔島綠籬種的是紅仙丹矮灌木，經過修剪過的紅仙丹相當平整，但民眾發現，最近分隔島上的綠籬長滿雜草，有的直接往上長，有的往旁邊長，有些地段更是整個綠籬被野草包圍，有影響視線之虞。

林姓市民便表示，他時常開車經過環河路四、五段至烏日，而此路段分隔島上的綠籬一向平整，但他最近發現，綠籬四週，長出很多的野草，而綠籬上的野草好像一個理著西裝頭的男人，頭上竟長出一堆雜毛，相當難看。

林姓市民表示，因為他時常經過環河路，發現野草一天長得比一天高，但都未看到有人清理，他並不清楚市府相關單位是否有定期清除，但此路段的野草長得太茂盛，有「喧賓奪主」之嫌，市府應趕快來清理，否則會影響到對向視線。

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