健康存摺開放權限 子女可幫長輩健康管理

2019-05-07 13:51

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署力推「健康存摺」，截至今年4月底，登入已達114萬人，使用更達約1217萬人次，為了讓民眾可關心家人的健康，今日宣布開放18歲以上民眾可依自主意願，請他人協助查閱個人的「健康存摺」，因此子女可替長輩代管，另也可納入自費健檢結果，讓健康管理更升級。

健康存摺包括最近3年的門診、住診、牙科、中醫、過敏資料、檢驗、檢查結果，與影像或病理檢驗、檢查報告等多項資料，是民眾自我健康管理的好幫手。

根據健保署統計，目前65歲以上長者約11萬人已申請健康存摺，但尚有約333萬名未申請登入。另有182萬名家有未滿15歲未成年子女的家長未下載健康存摺。

健保署呼籲，下載「全民健保快易通」APP，透過手機快速認證申請健康存摺，可以透過單一帳號整合功能，協助照顧長輩與子女的健康。若子女未依附參加健保，家長也可攜帶本人身分證、健保卡及身為法定代理人相關證明文件，例如戶口名簿，至健保署各分區業務組臨櫃辦理。

此外，健保署強調，已新增健保特約醫事機構可透過健保資訊網服務系統、非特約醫事機構利用健保資訊網服務系統平台上傳民眾自費健檢資料，再將資料轉入健康存摺供民眾查閱。民眾若至醫事機構接受自費健檢，可請醫事機構上傳自費健檢結果，以利管理。

去年12月上線截至今年4月9日止，共有14家醫事機構上傳自費健檢資料，其中，以台南市立醫院最多。

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