上班族紓壓調查 年長者愛運動、年輕人...

2019-05-06 20:39

〔記者林惠琴／台北報導〕董氏基金會調查發現，2018年回收1138份問卷了解上班族壓力源及紓壓習慣現況，結果業務是主要壓力，「看電視、電影」或「聽音樂、唱歌」是主要放鬆方式，但年齡、性別又會進一步有差異，像是年長者較愛運動、宗教活動，年輕族群多睡覺、玩電動或線上遊戲。

根據董氏基金會的調查資料，上班族在職場總是或經常感到壓力的事件，前5名分別是業務、健康、時間、上司／主管、進修，紓壓方式不只不同年齡有所不同，不同性別也差異很大，像是男性較偏好睡覺、玩電腦或線上遊戲，女性則為找親友訴說、逛街或買東西。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，看電視、電影為上班族紓壓首選，但要注意長時間久坐，可能對身心帶來的反效果，建議在家中看電視、電影時，可一邊做簡易的伸展運動，幫助身心加速能量恢復。

葉雅馨進一步指出，另根據一篇發表於「英國醫學期刊」的研究指出，以網路為基礎的自我引導壓力管理，能夠減少深陷壓力所苦的員工出現心理，以及工作相關的健康症狀。

葉雅馨認為，企業主關心員工心理健康，可協助員工建立情緒檢視與紓壓習慣，提供員工自主減壓的線上專業資源，以及線上諮詢管道「心情頻道聊天室」等，透過雙向的協助讓上班族養成自我壓力管理及求助習慣，達到真正的工作與生活平衡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/