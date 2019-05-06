雨後南山公墓古文物露臉 文資保護協會：疑史前遺址

2019-05-06 20:02

［記者劉婉君／台南報導］近來的雨水為台南地區的水庫帶來些許進帳，台南市文化資產保護協會發現，南山公墓也因為雨水沖刷，有部分紅陶片及石錛裸露出土，感到相當興奮，疑似為「巴蕉腳遺址」，將請專家會勘後，再決定依文資法通報或提報，也要求市府立即撤除遷葬公告。

文化局表示，目前尚未收到地方提報，南市有考古中心，待接獲提報後，會在第一時間依文資法展開相關處理程序。

文資保護協會指出，早在5年前就曾在南山公墓發現紅陶片，但範圍都不到50公分，此次可能因為遷葬挖掘過後，在下雨後泥土沖刷較大，最大一處裸露的範圍約有100至200公分長，且有發現用來切肉或砍材的石錛，應是史前遺址，因此感到相當驚喜。

有人認為是文史古物不堪寂寞，有話要說，浮出來找人，協會表示，將由專家現勘確認後，再決定進一步通報或提報，後續也會繼續關注。

市長黃偉哲說，會在民意與保存古蹟中間取得最大的妥協點，當初南科開發時也曾發現史前遺址，後將史前遺址集合起來成立博物館，南山公墓若確定有史前遺址且有一定數量，不排除比照南科模式來做。

民政局表示，目前南山公墓尚在家屬認養遷葬階段，同時進行文資調查，在文資調查沒有結果之前，市府不會有後續作業，現有取掘的作業，都是家屬自己進行的，沒有用公權力或公家力量去挖的。

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