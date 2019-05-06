竹縣溪流遭污泡泡堆到馬路上 疑工廠消防用水誤排

2019-05-06 15:08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮內立坑溪今天出現許多白色泡泡，泡沫甚至堆到馬路上，縣環保局接獲民眾檢舉後到場調查，初步瞭解是附近工廠的消防用水因開關壞掉誤排，已經要求業者緊急清除。

「泡泡多到綿延將近一公里溪段，這次污染實在太嚴重了。」新竹縣議員陳新源接獲民眾通報後，第一時間就趕到現場瞭解狀況，結果發現不但有長達將近一公里的溪段水面上有泡泡，白色泡沫不斷堆疊甚至蔓延到馬路上、有的細小泡泡還飄散在半空中，讓他驚覺事態嚴重。

當地民眾表示，今天上午在內立坑溪的水面上，不斷有白色泡泡冒出來，而且越冒越多，誇張到溪床附近的雜草都成了一堆堆白色泡沫覆蓋的「泡泡山」，他們懷疑是附近的電子工廠趁下雨天排放污水，才會造成這麼恐怖的污染。

新竹縣環保局表示，派員到場調查時，電子工廠業者坦承是儲備的消防用水因為開關壞掉誤排到排水管內，這些消防用水中有添加會產生泡泡幫助滅火的藥劑，才會造成這麼多的泡泡，當場就已經要求業者出動幫浦水車清除溪流裡的這些泡泡，以免溪流生態受到影響。

環保局也表示，當場也有在被污染的溪段取水做初步檢驗，水質pH值正常，也有進一步採樣送往實驗室做較完整檢驗，檢驗結果預計3週內出爐，屆時將根據水質遭污染程度來決定如何處分。

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