大內小將「舉」起3金 全中運後這動作令人感動......

2019-05-06 13:31

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內國中舉重隊去年面臨總教練楊豐田病逝，選手們情緒相當低落，成績一度往下滑，今年小將們收拾悲傷情緒、努力練習，成功在全中運奪下3金1銀3銅後，選手們第一時間也將獎牌獻給楊豐田，並高喊「我們做到了！」，讓一路陪伴的楊妻、教練陳涵彤相當感動。

大內國中舉重隊成立已有26年歷史，在教練楊豐田、陳涵彤夫妻兩人指導下，近年在國中各大運動賽事上頗具盛名。去年楊豐田發現罹癌，但其仍醫院學校兩地跑，即使身體不舒服也會緊盯選手的訓練情況，最後仍不幸離世，選手情緒也受到影響，比賽成績一度不理想。

陳涵彤接手帶領大內國中舉重隊後，重新鼓勵選手們的情緒，雖重擔全落在她的身上，但陳涵彤沒有因此退縮，今年成功舉出好成績，其中，羅玄明在國男55公斤級、葉宴禎在國男89公斤級、盧芯慈在國女71公斤級都奪下金牌，表現相當傑出。

陳涵彤說，大內國中位處偏鄉，許多選手都來自新住民、隔代或是弱勢家庭，舉重就像是他們的人生浮標，感謝學校、社區及各企業單位資助，給選手們機會翻轉人生。大內國中校長李世昌則說，舉重隊選手比賽時，學校透過網路直播，讓全校師生集氣加油，成功奪冠全校師生更與有榮焉。

陳涵彤表示，舉重隊目前國、高中共有19位選手，食衣住行都全包，一年經費需求近200萬，感謝全成教育發展協會、台北建成扶輪社、兆豐銀行文教基金會、國泰世華銀行文化慈善基金會、江許笋文教基金會、茂營建設董事長陳國珍、百盈實業董事長葉能蓁、風城永恆之友會、蘇炳文、醫師翁德星、台灣中油等單位與個人贊助，讓學生無後顧之憂，勇敢追夢。

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