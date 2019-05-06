八卦山「蟲蟲危機」宣告解除 指荔枝椿象撲殺計畫奏效

2019-05-06 11:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年，八卦山脈被荔枝椿象大軍攻陷，果農苦不堪言，今年，彰化縣政府在黃金防治期3、4月啟動荔枝椿象卵片收購，2個月來若以每片14顆卵孵化成蟲估算，經人工捉卵滅蟲防治計畫，已經撲殺近140萬隻荔枝椿象，成效顯而易見，縣府樂觀認為，去年百萬荔枝椿象大軍攻陷果園的情況，應該會消失了。

由於成效已見，縣府決定趁勝追擊，收購期續延2個月，每片獎勵金更由3元提高到5元，金額再加碼！

縣府農業處匯整鄉鎮市公所回報數據，3月、4月全縣共收購9萬3783片，彰化市3萬863片最多，其次為芬園鄉2萬6630片、員林市1萬9331片居第3高。

農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，一開始每片獎勵金只有2元，民眾意願不高，後來加碼到3月且追溯辦理，馬上看到成效，農業處跟農委會討論後，希望可以再把成效放大，農委會同意縣府可以在不增加防治荔枝椿象計畫的年度總經費的條件下（年度經費約803萬元），調整提高獎勵金額度。

獎勵金一下由3元提高近7成，調整為5元，農民捉卵意願更高，收購情況更為熱絡，引發外界質疑，有人「囤貨」等5月獎勵金變5元才繳交，對此，蘇啟懷表示，不可能！因為政策延續且提高獎勵金的消息，直到4月底已經收購結束才對外發佈，沒有模糊空間，連公所都不曉得會再加碼續辦，消息5月1日才發佈。

蘇啟懷指出，防治荔枝椿象依荔枝椿象生長期不同，年底冬眠，直到隔年春天天氣回春，每年約2月左右，荔枝椿象開始跑出來活躍，此時可用噴藥化學防治殺蟲，但到了3月、4月龍眼、荔枝開花期，也是蜜蜂的採蜜期，此時若噴藥將會殺害蜜蜂就不宜啟動化學防治，須改用空中無人機投入平腹小蜂（荔枝椿象的天敵）生物防治荔枝椿象，並同步收購荔枝椿象於果樹葉片上產卵的卵片，生物和人工防治雙管齊下。

有鑑於去年荔枝椿象爆發八卦山脈果園「蟲蟲危機」，危害程度已讓果農聞「蟲」色變，縣府今年態度轉積極，提早防治且依照防治時機點啟動防治作為，由執行2個月就能收購近10萬片卵片，縣府樂觀看待今年果園蟲害可望降低。

收購政策再延續2個月，民眾到今年6月底止，於每周一到周四可就近在鄉鎮市公所辦理，每片葉子含10至14顆卵，每片換取5元獎勵金。

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