台灣燈會後首場台灣大賽車 「海之女神」前票選賽車皇后

2019-05-05 23:39

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港大鵬灣國家風景區內的大鵬灣國際賽車場舉辦台灣燈會後首站「台灣大賽車」，共吸引高達近100位車手及近80輛各式跑車及超大、大重型摩托車到場飆速，嗨翻全場，本次賽事還特別舉辦「賽車皇后」票選，車模在最新的「海之女神」注視下，火辣競爭「女神」桂冠。

大鵬灣國際賽車場目前是國內唯1符合FIA國際賽車標準的賽車場，每年都會場舉辦3站的「台灣大賽車」，因應今年台灣燈會後場地後續回復作業，延到本週末登場，不少磨拳擦掌的車手早已迫不及待要下場競速，更是笑說「要釋放心中的野獸！」。

今天舉行1000cc摩托車及超級房車、超級跑車決賽，中午還開放「PIT WALK」（車房走行），由於今年舉辦「賽車皇后」票選，各家車隊車模在燈會時名噪四方的「海之女神」背景前競艷。

燈會中被稱為海之女神的花燈「你容我融」現在在大鵬灣畔駐守，成為賽場上最新背景，舉辦的「賽車皇后」票選過程就像在「女神眼前票選女神」，身材火辣、臉孔姣好的車模自信展露優勢爭奇鬥妍，香車美人炒熱全場氣氛。

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