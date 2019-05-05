頭份國中「分組教學」有瑕疵 承辦老師考績照拿甲

2019-05-05 20:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近日有民眾向本報投訴，指稱苗栗縣立頭份國中於106學年度進行能力分班，事後遭查違法但校長及相關教務人員未受懲處，考績依然拿甲等，令人不平。苗栗縣政府教育處則駁斥，頭份國中並未違法能力分班，而是辦理「分組教學」時有瑕疵，經教育部複查後也已合格；而教師考績無比例制，該案經改進後也毋須懲處。

教育處學前科長邱華斐表示，現行各校皆由縣府主導採S型平均分班，不會出現過往依程度分班產生「資優班」、「放牛班」等問題；而分組教學則是教育部認可的適性輔導學習方案，針對各別科目發現學生學習成效不佳時，給予適當的時段進行輔導教學，藉此拉近程度落差。

投訴人指稱，頭份國中於106學年度涉嫌違法進行能力分班，但隔年7月校內年度考績會，承辦主任未受懲處考績依然拿甲等，享有考績獎金，校長也未遭記過等，令其他老師不服，批評變相鼓勵違法犯紀。

邱華斐澄清校方並非違法能力分班，而是分組教學時有些微瑕疵；至於外界質疑，校方考評不公，邱也解釋，老師的考績不像公務人員有比例制，除非少數老師有明顯缺課過多等過失才會拿到乙等，而針對此案因已遵守教育部糾正予以改進，因此也毋須懲處。

頭份國中校長鍾萬煋說，分組學習因評選指標項目繁多，業務負責老師的認知與教育部評定標準有落差，因此被糾正要求改善，校方後續也依照教育部指示修正辦理，今年1月再已複查合格，而該老師也非故意違規，會予以輔導但不會加以懲處。

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