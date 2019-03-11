招330來500！頭份國中新生擠爆 苗縣教育處挨轟應變慢

2019-03-11 17:43

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣立頭份國中從104學年度起連年出現新生報名人數爆滿現象，去年校方緊急以「組合屋」應急，但隨著附近人口激增，今年爆滿情況更加嚴重，苗栗縣政府教育處雖啟動滿額機制，但仍有許多家長認為縣府應變太慢且無提出配套，說明會上砲火猛烈，痛批教育處「官僚心態」。

縣府教育處副處長葉芯慧解釋，頭份國中設校時未能預期人口成長如此迅速，因此一年級僅11班可招收330名新生，但近年發現教室數供不應求時，已不斷向教育部爭取增建校舍，評估需九千萬經費，但教育部目前皆以補強老舊校舍為優先補助，因此增建申請不斷被打回票。

葉芯慧表示，頭份國中今年約超額168人，教育處將依設籍先後作為篩選排序，未能取得入學資格者則以選填志願序安排至其他國中就讀；而低收入戶、特殊境遇家庭、身心重度障礙家庭、身心障礙學生、寄養家庭等可取得優先資格。

但仍有許多家長大表不滿，認為連年發生的現象但教育處卻消極以對，且用來比序的設籍時間人數、特殊生人數、其他各校剩餘名額等數據皆遲未公布，根本無法解決家長焦慮。

另，有家長反映，4月27日各校新生報到後才能得知結果，萬一未能取得入學資格、第二志願序學校也額滿，那學生不就宛如「人球」在各校間流浪？且擔心有人「走後門」影響公平性，希望屆時公布入學名單時能同步公開核准條件資料。

頭份國中校長鍾萬煋也沉痛表示，「將學生拒於門外是辦學最大悲哀」，但教育處卻輕忽事態嚴重，說明會準備明顯不足，難讓家長們安心，並憂心明年將再減一班，問題恐更嚴重。

教育處說，已公開相關數據供家長參考比序，後續將持續爭取增建校舍經費，盼解決爆滿問題。

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