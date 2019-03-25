頭份國中招生爆滿等嘸新校舍 縣府先撥331萬新設計費應急

2019-03-25 19:08

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣立頭份國中遷址至中央路旁後，隨著附近商圈發展，學區人口快速激增，連年面臨新生超額的困境，苗栗縣政府教育處雖屢向教育部爭取增建校舍補助但未獲核准，為解決校方爆滿困境，縣府先核撥331萬工程規劃費，讓增建計畫先露曙光。

頭份國中於10年前完成遷校，最初規劃全校共21班的校舍規模，但因應學生數成長，陸續增建，至今年度總班級數共34班，國一新生額僅330人卻來500人，已無增班空間，教育處啟動額滿機制，但評估爆滿現象未來仍持續，未來5年內恐增至39班，大幅排擠專科教室，影響教學品質。

縣長徐耀昌今早視察頭份國中校舍，指示先補助331萬規劃設計費用，讓新建校舍「邁出重要的第一步」，而後則將透過立法委員等管道持續向中央爭取工程及監造費用。

教育處表示，目前啟動額滿機制，透過設籍先後等條件作為入學順序，暫時因應爆滿現況，但根本解決之道仍在於校舍增建；經評估頭份國中需新建20間教室的新校舍，工程經費約9200餘萬，規劃設計監造費約600萬，將持續向教育部爭取補助。

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