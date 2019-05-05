新銳設計針織1945終戰 時尚傳達台人複雜心境

2019-05-05 17:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕電影《海角七號》中日本老師因戰後離台，留下一封情書給女學生，一句：「我不是拋棄，而是捨不得」感動今年大四的實踐大學服裝設計系學子盧冠妤，花半年一針一線縫製多套時尚服飾，要傳達當年台灣人面對1945終戰的複雜心境，作品具品牌潛力，也奪下今年金點新秀設計獎時尚設計類年度最佳設計。

盧冠妤表示，自己喜愛日本文化，更因電影海角七號的情書劇情感動，決定投入研究1945年的終戰歷史，從文獻、海報、標語等素材，發現過去黨國執政下，歷史課本從未教導的內容。

盧冠妤花半年時間設計出「1945こうふく」作品，採用粗細針織毛料，設計多款全身大衣、軍裝外套等時尚服裝，她研究發現，1945年代下，台人服裝包含漢服特色、西服流行及和服文化，等同是台灣服裝界的文藝復興時代，自己作品中也將3者結合，融會出複雜特色。

而作品名稱「こうふく」，在日語裡是「降伏」的意思，但盧冠妤說，其讀音也與中文的「光復」相近，便以此來代表那個年代的台灣人複雜心境，在日本統治下的1945年終戰時刻，一如海角七號中的女學生那般，台灣人究竟是日本投降後的「被拋棄」，還是現代解釋的「被光復」？或其實互相矛盾的情感互相並存。

「我們所知的歷史，可能不是當代台灣人的想法！」盧冠妤認為，過去學到太多有關日治時代的殖民仇恨，但當代台人可能早已視日本為先進國家，具有留學、仿效等嚮往，甚至自認日本人，而有自願兵等，而課本或中華民國歷史中，也忽略1944年到1945年間美軍大空襲，及造成日治台軍嚴重死傷的護國丸事件，自己也決定在服裝中，添加各類被遺忘的歷史元素。

其設計中，盧冠妤也採用紅配綠的極端對比，並參考日軍服裝，當代文字圖騰，也透過針織繡出「武運長久」、「盡忠報國」等字樣，但也反思戰爭殘酷，把沈船求救的手，縫上服飾褲管象徵掙扎，種種符號雖帶來混亂的視覺印象，但也想藉此呈現出當代台人的複雜心境。

該作品也參加今年新一代設計展暨金點新秀設計獎，過關斬將拿下時尚設計類的年度最佳設計大獎，時尚設計類評審陳孫華表示，「1945こうふく」的理念清楚，線條輪廓和材質的運用都相當成熟，可以看到這個品牌未來成形的關鍵性。

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