池上浮圳十全大水車 成打卡新亮點

2019-05-05 10:22

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉老田文化景觀區浮圳前端有座「十全大水車」，因年久失修無法正常運轉多年，在地農機行老闆吳金添主動認養維修工作，終於讓大水車重新運轉，還在水車腹面加裝3隻鋼板猴子，及1隻不倒公雞，意在祈求池上鄉運活躍、五穀豐收、合境平安之意，近來成為遊客打卡新亮點。

池上鄉長張堯城表示，浮圳前段的大水車高約6公尺，因每分鐘運轉10圈，而被鄉民稱為十全大水車，有十全食美、好運常轉的意義，已近20年歷史，歷經風吹日曬，加上未定期維修，早已停止運轉，素有池上鄉農機教父之稱的大順行老闆吳金添不捨大水車在遊客眼前被忽略，主動提出免費認養想法，自己出錢出力，花了1個月時間，讓大水車重新運轉。

「重新運轉還不夠，要賦予新意義。」整修過的大水車除堅固、平衡及減重的改變外，水車腹面加裝3隻鋼板猴子和1隻不倒公雞，吳金添說，3隻猴子取閩南語「猴三仔」之意，加上猴子很活潑，意在強調池上鄉運活躍、遊客川流不息；不倒公雞是「風信雞」，具避邪功能，且永遠保持直立，不隨水車運轉而顛倒，代表風向穩定、風調雨順，祈求五穀豐收、合境平安之意。

張堯城說，大水車重新啟用後，不少遊客漫遊池上老田文化景觀區時，在伯朗大道相框、金城武樹外，也會循著浮圳，到不停轉動著的大水車拍照留念，尤其在下午時段，太平洋暖空氣推進縱谷，有機會看到雲瀑高掛海岸山脈的奇景。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/