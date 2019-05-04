為金門豬肉掛保證 全國養豬協會秘書長跨海促銷

2019-05-04 18:44

〔記者吳正庭／金門報導〕中華民國養豬協會秘書長張生金今天到金門參加國產豬肉促銷活動，用行動證明包括金門豬肉在內的國產豬肉，在嚴格的品管下，絕對新鮮、衛生、安全，請消費者安心食用。

金門縣長楊鎮浯說，近期來，金門因為中國海漂豬事件，相關的豬肉製產品銷台，遭遇3次管制，讓金門畜產業蒙上陰影，縣府除了協辦促銷，也多次向中央爭取業者權益。

建設處副處長文水成說，縣府一再向農委會反映，海漂豬屬境外事件，管制開放嚴重影響消費供需，多次建議將限制金門如豬肉乾、香腸等製品銷台期限縮短。

張生金說，中國這波豬瘟疫情，讓台灣消費者對食用豬肉產生疑慮；政府為提升國人對國產豬肉信心，已在台灣本島舉辦20幾場促銷活動，這次跨海金門舉辦，也是藉這機會讓民眾知道，政府對非洲豬瘟疫情採取「超前布署、阻絕境外」措施，更要把國產豬肉推薦給消費者，讓消費者對國產豬肉重拾信心。

金門目前有養豬戶60場，共有1萬1000頭豬隻，由於市場需求，大約有3分之1的豬肉需從台灣進口。金門養豬協會理事長張水東說，這場國產優良豬肉推廣品嚐活動，準備10道以豬肉為主的在地美食，鄉親一定要對金門豬肉的安全衛生有信心。

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