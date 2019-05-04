大坑園區生態漸豐富 蛙鳴蝶舞閃螢光

2019-05-04 18:06

〔記者張軒哲／台中報導〕大坑山區是台中市後花園，台中市府觀旅局投資整建大坑生態園區，工程今年初完工，大幅提升棲地水池保水度及步道舒適性，生態逐步恢復，蛙鳴蝶舞，也可以見到螢火蟲等蹤跡，市府觀旅局長林筱淇表示，生態園區去年底榮獲行政院環保署評鑑為五顆星優等環境教育場所，歡迎民眾到大坑來場難忘的生態之旅。

大坑是台中市民親近山林好去處，9號步道假日遊客如織。觀旅局指出，大坑生態園區景觀改善計畫第一期整修工程，主要進行螢火蟲棲地整修、周邊環境整理及步道欄杆整修，並建置2處環境教育解說廣場及栽植各類食草植物。

大坑生態園區為免費開放空間，場域內常出現的蝴蝶種類達140多種，也是許多其它昆蟲及蛙類的棲地，隨著季節步入5、6月，黑翅蟬、獨角仙將大批出現，7、8月蝴蝶成群翩飛，是親子體驗生態旅遊、環境教育的最佳場域。

台中市風景區管理所表示，大坑生態園區富含了各式蝶類食草、昆蟲食物，吸引了許多生物來此過境、棲息，風管所專業志工提供假日定時導覽解說服務，以及平日團體預約申請環境教育課程。

清水區李姓民眾說，假日常跟家人到大坑9號步道健行，但9號步道較觀光化，市集也多，隨著大坑生態園區復育有成，會帶孩子前往散步觀察蝴蝶等動植物生態。

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