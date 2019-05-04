嘉大「有機農產品市集」10週年囉 展售次數達500場

2019-05-04 13:35

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義大學新民校區「有機農產品市集」，今天上午舉辦10週年慶暨母親節活動，現場14間有機農場所生產新鮮蔬果等農產品琳琅滿目，吸引民眾搶購。 市集至今累積展售次數達500場次，有機農戶北從南投，南至台南來擺攤，即使交通往返辛苦，也要讓消費者吃到最好的農產品。

活動由嘉大農學院農業推廣中心主辦，嘉大有機農產品市集自治管理委員會承辦，嘉大農學院院長林翰謙、農業推廣中心主任侯金日等人，今天在現場介紹有機農場所生產新鮮蔬果等有機農產品，接著，將有機新鮮蔬果進行創意料理教學，完成後，邀請現場民眾品嚐，分享新鮮食材做出的美食成果。

嘉大有機農產品市集自治管理委員會長張福津說，市集展售的有機農場領有「有機農產品驗證證書」，包括耕心有機農場、信儀藥草水果園、蔬食心情農園、親懇有機農場、永基有機農場、迦南地農場等14間；展售有機農產品品項包括地瓜、玉米、山藥、秋葵、洛神花、木瓜、芭樂等應有盡有，提供消費者多重選擇。

侯金日表示，嘉大有機農產品市集在農委會農糧署經費補助下成立，今年屆滿10週年，每週六上午8點至11點在新民校區籃球場邊停車場展售，平均每週約有20個市集攤位。

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