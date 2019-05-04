「來自勝利星星的你」 週末走訪屏東眷村逛展
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2019-05-04 13:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年台灣燈會在「勝利星村創意生活文化園區」設有眷村燈區，成功打響屏東市眷村知名度，為讓更多民眾了解轉型後的勝利星村，屏東縣政府文化處今天（4日）至6月30日，在園區的「青島玖柒」（原軍歌館） 舉辦「來自勝利星星的你」特展，介紹眷村的前世今生和未來。

展覽區分3個部分，主要展區訴說眷村的現在進行式，以目前已營業的進駐店家介紹和其作品為主，包括以童玩為主題的「波克夏童玩餐廳」展出店內買氣最高的百玩組，這是店家與三地門鄉安坡部落共同研發的排灣族手作傳統童玩，小小一個道具就能創造出百種趣味的玩法。

軍事迷必朝聖的「麗貞館軍事主題餐廳」，則獻出私家珍藏的德國軍事餐盒，對於旗袍執著與堅持的「花漾雨蝶」，則拿出開店的第一件旗袍，希望藉著展出，讓傳統服飾更為人知。

第2展覽區則以園區的未來式為概念，為讓民眾能貼近文創生活，此區大量以創意生活產品訴說眷村文化創新，以及空間活化的各種可能性；第三個展覽區以影音為主，透過名作家張曉風的腳步，返回她記憶中的老家，探索眷村過往生活的態樣。

文化處表示，「來自勝利星村的你」特展，開放參觀時間為週三至週一，上午9點至中午12點、下午1點至5點，週六、週日中午不休館，歡迎民眾踴躍參觀，詳細訊息可查詢勝利星村V.I.P Zone粉專。

  • 特展設有互動拍照區。（屏東縣文化處提供）

    特展設有互動拍照區。（屏東縣文化處提供）

  • 波克夏童玩餐廳和三地門鄉安坡部落共同研發的排灣族手作傳統童玩。（圖由屏東縣文化處提供）

    波克夏童玩餐廳和三地門鄉安坡部落共同研發的排灣族手作傳統童玩。（圖由屏東縣文化處提供）

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