「來自勝利星星的你」 週末走訪屏東眷村逛展

2019-05-04 13:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年台灣燈會在「勝利星村創意生活文化園區」設有眷村燈區，成功打響屏東市眷村知名度，為讓更多民眾了解轉型後的勝利星村，屏東縣政府文化處今天（4日）至6月30日，在園區的「青島玖柒」（原軍歌館） 舉辦「來自勝利星星的你」特展，介紹眷村的前世今生和未來。

展覽區分3個部分，主要展區訴說眷村的現在進行式，以目前已營業的進駐店家介紹和其作品為主，包括以童玩為主題的「波克夏童玩餐廳」展出店內買氣最高的百玩組，這是店家與三地門鄉安坡部落共同研發的排灣族手作傳統童玩，小小一個道具就能創造出百種趣味的玩法。

軍事迷必朝聖的「麗貞館軍事主題餐廳」，則獻出私家珍藏的德國軍事餐盒，對於旗袍執著與堅持的「花漾雨蝶」，則拿出開店的第一件旗袍，希望藉著展出，讓傳統服飾更為人知。

第2展覽區則以園區的未來式為概念，為讓民眾能貼近文創生活，此區大量以創意生活產品訴說眷村文化創新，以及空間活化的各種可能性；第三個展覽區以影音為主，透過名作家張曉風的腳步，返回她記憶中的老家，探索眷村過往生活的態樣。

文化處表示，「來自勝利星村的你」特展，開放參觀時間為週三至週一，上午9點至中午12點、下午1點至5點，週六、週日中午不休館，歡迎民眾踴躍參觀，詳細訊息可查詢勝利星村V.I.P Zone粉專。

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