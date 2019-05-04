母親節盡孝 新開國小學童奉茶謝母恩

2019-05-04 09:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕母親節即將到來，苗栗縣大湖鄉新開國小安排校內學童向父母親奉茶，在老師指導下，將泡好的熱茶奉給父母親，感謝父母親的奉獻與付出，讓家長十分感動，熱情擁抱學童，場面一片和樂。

新開國小校長鄭惠鳳指出，希望辦理了不一樣的母親節慶祝活動，讓孩子學習感恩，也慰勞家長。所以由學生扮演小小茶師，體驗從泡茶、奉茶中學習孝親禮儀，增進親子感情。

學童小心翼翼地學習溫杯、置茶、注水、到泡茶等程序，最後將泡好的茶用托盤端著，呈獻一杯充滿虔敬感謝的熱茶。

另外，新開國小外籍教師Brandon也安排西方下午茶，由孩子為媽媽及家人準備下午茶和點心，之後學童表演小提琴、英語歌謠、戲劇及口說藝術，展現學校所學的成果，讓家長十分開心。

鄭惠鳳說，母親的愛支持的小孩子一路成長，無怨無悔的付出雖然不是一杯茶就能帶過，但是希望學生能夠從中感受，父母親對孩子的呵護遠遠超過泡出一杯好茶。

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