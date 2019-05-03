樂在感恩 南光學子音樂會歡慶母親節

2019-05-03 09:01

〔記者王涵平／台南報導〕「南光五月聲情」母親節感恩音樂會，國高中部112名學生以精彩表演表達對母親的感謝，也獻上康乃馨與愛的擁抱，溫馨感人。

音樂會在新營文化中心音樂廳舉行，每年舉辦的活動已是行之有年的傳統，今年有16組表演節目，112名學生表演的項目包括合唱團、鋼琴獨奏、琵琶合奏、中國笛獨奏、揚琴獨奏、陶笛獨奏、舞蹈表演、管樂合奏、樂團表演、樂團演唱等，精彩豐富，是極為難得的音樂饗宴。

今年合唱中加入朗讀，管樂隊和小提琴結合、太鼓和韓國舞蹈結合，學生發揮創意結合各種不同的藝術種類，呈現多元表演組合。曾榮獲全國學生音樂比賽優等的郭容均及獲大台南國際音樂比賽「甲等」的王靖瑜的琵琶合奏《揮著翅膀的女孩》，歌詞鼓勵人展翅高飛。

音樂會邀請60多位家長出席，聆賞孩子音樂才藝，孩子牽著母親到台上，獻上康乃馨及深情的擁抱，為本次感恩音樂會劃上圓滿句點。

南光高中學務主任翁國欽表示，母親節音樂會激發學生音樂的潛能及培養學生的臨場經驗，希望透過動人的樂聲，讓母親能感受到孩子成長。

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