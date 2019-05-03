DIY烘焙片》母親節禮物沒想法？帶媽媽來一起手作蛋糕吧

2019-05-03 13:32

〔記者周采薇／台北報導〕每到母親節大家都會買蛋糕來孝敬辛苦的媽媽，但是如果這個蛋糕是自己親手做的呢？媽媽一定會非常感動吧！

這一家手作甜點店「自己做」提供烤箱、微波爐等，所有烘焙需要用到的相關器具，以及做甜點的食材。只要在網路上預約選好你要做的款式，什麼都不需要準備，直接到店裡就可以開始製作甜點。店內採自助式，所有食材、器具都是自己拿取，食譜也是靠店家發的平板，跟著上面的步驟，就可以製作完成。如果遇到不會的地方，店內也有老師可以從旁協助。這樣的手作店跟在自己家裡最大的不同就是，你不需要去購買烘培專用的器具，也不需要購買特殊的食材，因為這家店全部都幫你準備好了。

店家除了常態40款以上的甜點，也在母親節特別推出三款限定口味，「大甲芋頭千層蛋糕」、「綠葡萄生乳酪蛋糕」、「芝麻點點戚風蛋糕」，不管媽媽喜歡哪種口味，都可以在上面找到。

今年除了自己DIY手作蛋糕給媽媽，你也可以帶媽媽來，一起體驗手作甜點，互尬「廚藝」，送給媽媽一個不一樣的母親節禮物。

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