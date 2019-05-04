彰化首間公辦雙語學校新生報到 13人幸運遞補的原因是‧‧‧

2019-05-04 05:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化縣第一間公辦雙語學校「鹿江國際中小學」，今年招收首屆80名學生，全數新生都已完成報到，共有13位幸運兒以備取身分順利遞補；而正取生放棄報到的原因，則以上下學接送不便，以及外師全程美語上課壓力大為兩大主因！

鹿江中小學校長黃俊偉表示，該校沒有採取學區制，必須先上傳中英文簡介影片、參加體驗營，才能取得抽籤權，最後有123名學生取得抽籤權，其中84名設籍鹿港，抽出45名正取生，另外39名是縣內生，抽出35名正取生。

在新生完成報到後，因為鹿港在地正取生有9人放棄，備取依序遞補；而縣內正取生部分，有4人放棄，因此，僅有的4名備取生則是全數遞補，也就是具有抽籤權的縣內生，全都如願以償。

由於公辦雙語學校的招生名額有限，今年縣內生的中籤率高達9成，而鹿港在地生中籤率卻只有5成，加上縣內生因為正取生4人棄權，備取生全數上榜，更讓想就讀鹿江中小學的鹿港在地生，超羨慕縣內生可以美夢成真，有鹿港家長就大嘆，早知如此，就把戶籍遷到鹿港以外的鄉鎮就好了！

不過，也有家長認為，從今年抽籤的結果來看，鹿港在地生搶破頭，縣內生卻是人人滿意，這樣兩極化的結果並不理想，應該要調高在地生的比例，才能符合9年國教，就近入學的教育理念。

針對家長的建議，黃俊偉強調，今年首次招生，在地生與縣內生的中籤率落差不小，這將會納入未來討論項目，審慎思考採用浮動名額的可能性，如有變動，將會在明年招生前予以公告。

而根據初步了解，正取生放棄報到的原因，非居住鹿港的家長考量的是天天接送問題；也有學生對於外籍教師全美語教學感到有壓力，決定放棄。

黃俊偉表示，其實，鹿江國際中小學每星期有11堂英語課程，其中3堂課是台灣英語師資，中、英雙語來授課，8堂課是由外籍英語老師採全美語教學，新生入學後將會依照英文程度來分組，語言學習貴在生活習慣的適應，就像母語一樣。

黃俊偉說，鹿江每屆招收8名外籍生，有意就讀的外籍生，必須在6月1日之前提出申請。

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