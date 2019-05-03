「春吶」移師高雄旗津 今晚起3天多處交通管制
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春天吶喊音樂藝術祭首次移師高雄旗津，今起3天多處交通管制。（記者黃良傑翻攝）

春天吶喊音樂藝術祭首次移師高雄旗津，今起3天多處交通管制。（記者黃良傑翻攝）

2019-05-03 22:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕春天吶喊音樂藝術祭今晚登場，連續3天在高雄旗津海岸公園（旗津區旗津三路沙仔地福壽宮至彩虹教堂段沙灘）舉行，預計民眾將蜂擁而入，為避免相關路段因無停車空間造成交通阻滯，交通大隊進行疏導措施，道路管制分3階段交管。

第一階段：廟前路行人徒步區管制，活動每日12至24時進行管制，禁止汽機車進入及停放，除接駁車、公車、大客車、緊急救護車、居民車輛例外。

第二階段：小半島（貝殼館）管制，於旗津路壅塞、停車場滿位時視狀況啟動，於旗津路、復興三巷口進行管制，讓進入旗津之車輛迴轉或由復興三巷接中洲路離開。

第三階段：風車公園管制，貝殼館、天聖宮停車場滿，於旗津路、旗港路口進行管制，讓進入旗津之車輛迴轉或由旗港路接中洲路離開。

交通大隊也提供大眾運輸資訊：

1、捷運轉乘渡輪：搭乘捷運至西子灣站，自1號出口沿麗雄街步行至鼓山渡輪站，搭乘旗鼓航線至旗津渡輪站。

2、輕軌轉乘渡輪：搭乘輕軌至駁二大義站，沿蓬萊路步行至棧貳庫渡輪站，搭乘棧貳庫航線至旗津渡輪站。

3、搭乘市區公車「紅9」（捷運前鎮高中站、草衙站搭車），至旗津活動會場。

警察局將出動大型重機來回梭巡禁止違規停車，也會同公路監理人員，在前往（離開）旗津會場主要幹道（旗津路、新生路、鼓山路、七賢路）設置路檢點，取締酒駕、非法改裝車輛及毒品查緝，希望民眾能快樂出遊，平安回家。

警方說，更多春吶音樂藝術祭活動管制訊息請上高雄市交通大隊臉書官網查詢，也再次提醒民眾儘量利用公共載具及配合警察指揮，共創友善城市。

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