「春吶」移師高雄旗津 今晚起3天多處交通管制

2019-05-03 22:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕春天吶喊音樂藝術祭今晚登場，連續3天在高雄旗津海岸公園（旗津區旗津三路沙仔地福壽宮至彩虹教堂段沙灘）舉行，預計民眾將蜂擁而入，為避免相關路段因無停車空間造成交通阻滯，交通大隊進行疏導措施，道路管制分3階段交管。

第一階段：廟前路行人徒步區管制，活動每日12至24時進行管制，禁止汽機車進入及停放，除接駁車、公車、大客車、緊急救護車、居民車輛例外。

第二階段：小半島（貝殼館）管制，於旗津路壅塞、停車場滿位時視狀況啟動，於旗津路、復興三巷口進行管制，讓進入旗津之車輛迴轉或由復興三巷接中洲路離開。

第三階段：風車公園管制，貝殼館、天聖宮停車場滿，於旗津路、旗港路口進行管制，讓進入旗津之車輛迴轉或由旗港路接中洲路離開。

交通大隊也提供大眾運輸資訊：

1、捷運轉乘渡輪：搭乘捷運至西子灣站，自1號出口沿麗雄街步行至鼓山渡輪站，搭乘旗鼓航線至旗津渡輪站。

2、輕軌轉乘渡輪：搭乘輕軌至駁二大義站，沿蓬萊路步行至棧貳庫渡輪站，搭乘棧貳庫航線至旗津渡輪站。

3、搭乘市區公車「紅9」（捷運前鎮高中站、草衙站搭車），至旗津活動會場。

警察局將出動大型重機來回梭巡禁止違規停車，也會同公路監理人員，在前往（離開）旗津會場主要幹道（旗津路、新生路、鼓山路、七賢路）設置路檢點，取締酒駕、非法改裝車輛及毒品查緝，希望民眾能快樂出遊，平安回家。

警方說，更多春吶音樂藝術祭活動管制訊息請上高雄市交通大隊臉書、官網查詢，也再次提醒民眾儘量利用公共載具及配合警察指揮，共創友善城市。

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