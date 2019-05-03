「墾丁草根音樂會」同日開唱尬「春吶」 堅持不離音樂初衷

2019-05-03 21:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁發源的「春天吶喊」今年首度離開恆春半島，移師高雄，今、明兩天舉辦，有7年歷史的「墾丁草根音樂會」無懼樂迷重疊，同日在恆春開唱，主辦單位希望對在地原創音樂的熱愛，能感染更多民眾感受音樂純粹的美好。

「墾丁草根音樂會」當年之所以舉辦，其中原因是希望提供給在墾丁音樂季期間忙碌的居民及業者享受，因不想出名、不作宣傳，選在遊客量少的日期舉辦，純粹想提供給喜歡音樂的地下樂團及在地樂團交流，卻意外吸引不少討厭人擠人的樂迷，專程從中北部南下參加。

如今墾丁音樂季名存實亡，「春天吶喊」轉型移師高雄，「墾丁草根音樂會」主辦人山羊等人認為，春吶曾和草根音樂會有密不可分的關係，春吶出走後，草根音樂會成為當地唯一的原創音樂盛會，許多在地商家憑藉著對於原創音樂的熱愛，以及對這片土地的關懷持續舉辦第七屆，希望顯現出草根的力量與純粹，增添音樂節的在地性。

主辦人山羊、江杏說，「草根」結合社福單位宣導攤位，進駐當地農產品、原住民手作文物、當地青年手作文創、青創食品攤位、演出的除了在地獨立樂團，還邀請含日本、韓國、澳洲、美國等國內外獨立樂團，今年還有森社場所、恆春半島地圖市集等在地生態及文創市集，希望「草根」延續墾丁原創音樂品牌。

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