花博吉祥物石虎家族與歐米馬 轉任台中市吉祥物

2019-05-03 16:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博吉祥物石虎家族與歐米馬，在花博圓滿落幕後，虎爸到就業服務台登記找新工作，臉書粉絲團今（3）日公布求職影片，市長盧秀燕親自面試，備受大眾喜愛的吉祥物使出渾身解數，獲聘為城市吉祥物，未來一起行銷台中。

「石虎家族Love&Life」臉書粉絲團日前說，台中花博結束了，石虎家族也失業了，上有隔壁鄰居老馬，下有來虎、樂虎和親愛的老婆，虎爸覺得這樣下去不是辦法，於是來到就業服務台尋求幫忙；五一勞動節又寫道，虎爸在花博工作時天天想放假，但失業後天天想要工作呀！

臉書粉絲團表示，經過幾天等待，吉祥物接獲通知至市府面試，由盧市長擔任面試官，請他們比手劃腳展現個人專長，市長則努力猜手語，一下猜虎媽「很會按摩」，一下猜歐米馬「什麼都能做」。

一番賣力演出後，盧秀燕得知虎爸是農夫界「扛壩子」；虎媽是糕餅達人；樂虎與來虎是舞蹈大師；歐米馬爺爺粉絲眾多，是人氣王。市長相當滿意吉祥物在花博的表現，決定聘請為城市代言人，升格成為台中市城市吉祥物。

盧市長並頒發職員證與石虎家族與歐米馬開心合影，歡迎他們投入關懷弱勢、城市觀光行銷等活動，帶給市民滿滿的愛與歡樂。網友留言表示：「來虎與樂虎面試時好認真，超可愛」、「恭喜恭喜」、「太棒了！謝謝燕子市長給石虎家族工作，感動！看到按摩笑翻」。

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