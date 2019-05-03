南安小熊野放過程惹議 徐國勇：我承擔、我道歉

2019-05-03 11:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕南安小熊野放過程引發爭議，內政部長徐國勇上午在桃園市參加「關懷移工‧守護權益」活動時再度道歉，他說，過程未聯繫好的部分，全部由他承擔，在他部長任內發生這樣的事情，他非常遺憾，而身為一個部長，他督導不周，要向大家說聲對不起。

徐國勇解釋，有媒體搭上直昇機報導小熊野放過程，是因該媒體提議要製作專題來報導空勤總隊參與山難、海難救援任務的辛勞，內政部才同意。但聯繫的過程中，產生一些不完美、爭議的瑕疵，雖然他未親自參與，仍應由他承擔。

支援農委會保育工作的任務，讓空勤總隊陷入爭議，徐國勇也幫忙緩頰。他說，未聯繫好而造成大家的疑慮，是內政部處理過程不夠細膩，該由他承擔，空勤總隊隊員們以保育的心執行保育任務，不應被責怪。

空勤總隊薪資較民間飛行員低，約2/3僅10萬元出頭，卻在天候愈不好的時候，愈要飛行執行各項任務，以今天春節假期為例，空勤總隊就為了救援雪山森林大火，而出勤救火，真的非常辛苦。

徐國勇強調，小熊真正的野放地點並未曝光，因直升機降落地點，距離野放地點還有一大段路程，加上「黑熊媽媽」已證實，目前小熊野放順利、非常安全，有好的結果，也令人欣慰。

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