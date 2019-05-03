山頂村莊「農用超跑」交車 結紅綵遊街好拉風

2019-05-03 09:20

［記者黃明堂／台東報導］「肖想」這台小牛很久了，都捨不得買，現在政府有補助，總算給他買下去了！卑南鄉頂岩灣農民羅秀光新購的農地搬運車，有13匹馬力，被視為「農用超跑」，帥氣拉風，也大幅提高田間工作效率。

頂岩灣是山上農村，羅秀光的紅色「小牛」搬運車雖然不是藍寶堅尼的「小牛」，價格也只及1%，卻是村內第一部，特別結紅綵交車，還在村內遊街，村民紛紛圍觀，嚷著要他「辦桌」請客。

羅秀光在山坡種植釋迦，他說家裡有兩台「爬山虎」，雖然還不錯用，但只有6馬力，有時候開車載貨爬陡坡，還得一人在後推。新買的「小牛」有13匹馬力，老早就想買，但一部要16萬元，遲遲買不下手，還好，今年農糧署有農機補助，搬運車補助4萬元，總算圓夢。

農糧署署長胡忠一及立委劉櫂豪到頂岩灣與農民座談，宣導農機補助，多位農民把新購的農機開來集貨場，現場有如小型農用超跑的「車聚」，有搬運車，有乘坐式割草車，還有業者開來展示推廣的新型電動搬運車，大家交換心得，還開上馬路試跑，小牛搬運車奔馳可達時速50公里。

農民曾能立說，政府今年的農機補助，對農民幫助真的很大，像割草車一部要25萬元，政府補貼4萬元，省下來的錢可以買其它農機，而且割草車比傳統人力快又有效率，也節省了農民田間工作時間。

農民劉世忠則以噴霧車為例說，人力噴藥要在白天進行，天氣很熱，但噴霧車可以夜間作業，田間作業時間有彈性。

農糧署長胡忠一說，今年度擴大辦理小型農機補助計畫，除了原本發布的16機種，考量農友實際農耕需求之適用性與普遍性，最近核定「其他農機」項下增列肥料撒佈機、單人式剪茶機、刷蜂機等17機種，對於本次計畫補助各式農機有需求的農友，請儘速洽所在地農會提出申請，受理期限至10月31日止，請農友把握機會。

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