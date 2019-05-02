兩醫院接力搶救 偏鄉早產嬰活下來了

2019-05-02 22:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北榮總新竹分院今天舉辦「大新竹急重症醫療聯盟及分級醫療3年成果發表會」，院長彭家勛會中分享北榮新竹分院和新竹馬偕醫院接力搶救偏鄉早產兒的案例，當時只有1200公克重、膚色暗黑的早產兒經過兩院醫療小組救治後，如今已經平安存活下來了。

彭家勛說，當時從山區疾駛而下的救護車透過無線電通知：「有自尖石鄉週數不詳的急產產婦正由救護車緊急送達中，請北榮新竹分院急診室準備。」兒科醫師接獲通知後，立即待命，送達的寶寶臍帶還連著，不哭、不動、膚色暗黑、臍動脈博緩慢，目測寶寶約只有1200公克。

彭家勛說，急救團隊從給予正壓呼吸、斷臍後、插上氣管內管、用甦醒球協助呼吸，並給予烤燈和塑膠袋包覆保暖等一連串的緊急醫療處置後，寶寶膚色逐漸轉呈粉紅色，肢體也開始有了活動，因為北榮新竹分院缺乏新生兒可用的呼吸器，也無極度早產兒必需的加護照顧人力與設備，於是緊急請求新竹馬偕協助。

當時新竹馬偕緊急派出3人醫療小組，攜帶加護型運送保溫箱抵達，經過評估與打上點滴，初步穩定血糖後，即刻護送寶寶回到新竹馬偕兒童加護病房進一步處置，經過長時間的努力，目前寶寶存活下來了，只是仍需長期照護。

彭家勛分享這個兩醫院接力搶救偏鄉早產兒的案例時，不少與會者為之感動。他說，北榮新竹分院在衛福部分級醫療的協助下，近3年與新竹馬偕醫院建立起良好的小兒科醫療聯盟合作關係，隨時可將病情有需求之個案轉診至新竹馬偕醫院進一步診療，這顯示區域醫療聯盟與分級醫療政策，對偏鄉缺乏婦幼兒急性處理能力的在地醫療，有十分重要的幫助。

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