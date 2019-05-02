518國際博物館日 一次逛遍屏東27個館

2019-05-02 16:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣連續5年響應國際博物館日活動，今年特別串連縣內27個博物館及地方文化館，推出「博物館，來路跑」活動，在5月18日於六堆客家文化園區的環湖路線設站，讓民眾可以一次逛遍屏東特色博物館。

今年518國際博物館日活動，包括原住民鄉鎮文物館、客家、恆春民謠等潛力博物館、地方文化館等齊聚六堆客家文化園區，沿著環湖步道規劃的文化補給站，各自呈現館舍特色與民眾互動，像是鄉土藝術館客家紅龜粿DIY、屏東戲曲故事館歌仔戲服試穿體驗等。

協會（ICOM）是全球唯一由博物館專家學者組成的國際性非營利組織，協會將每年5月18日訂為「世界博物館日」（International Museum Day），並以不同主題方式來慶祝，今年主題為「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，期望博物館成為文化的集合站，透過創新服務，拉近與民眾的距離。

除了延攬縣內27個特色館舍，活動當天還有美和科技大學與六堆客家園區發起的野餐日活動，六堆大總理賴熊飛的後代也將在518國際博物館日當天，捐贈當時為保衛家園使用的大刀給客發中心典藏，園區邀請民眾，到場一賭具有200年歷史的大刀風采。

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