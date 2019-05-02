黑豹旗單場12K女強投 上台大醫科要走運動醫療

2019-05-02 16:10

〔中央社〕台大今天放榜，熱愛棒球的私立復興實中林庭瑋考上台大醫科，由於她曾被觸身球擊中，導致右手中指骨裂，決意投身運動醫療，她笑說，棒球是她的信仰，對人生影響甚鉅。

林庭瑋堪稱文武全才，曾錄取中研院生物資優生，今年更錄取台大醫學系、成大醫學系、高醫大醫學系、長庚醫學系及陽明大學生物醫學工程系，將選擇就讀台大醫，並朝運動醫療領域深耕，還有出版社邀她出版「一輩子，就是要熱情一次」一書。

林庭瑋在中信盃第四屆黑豹旗全國高中棒球賽中對上大直高中，投7局、135球，並創下第一位女投手單場12K紀錄，笑說棒球是自己的信仰，讓她有動機兼顧課業，甚至就讀科系也與棒球息息相關，「影響我的人生還滿大的」。

如何與棒球結下不解之緣，林庭瑋說，她在小學五年級時與表哥看了統一獅與兄弟象棒球賽，喜歡球場上的熱情，趁著國中寒暑假時參加棒球營，並在高中時與幾名有興趣的同學組棒球社，教練則請公民老師擔任。

她說，組隊後從沒贏過比賽，「可能大家還沒練起來，所以都被called game」，直到黑豹旗賽事，全隊充滿向心力，守下每一顆球，最終以21比11的成績拿下勝利，棒球社成員也從初始的9個人緩步成長，至今有20幾人。

林庭瑋的偶像是前富邦悍將球員林瑋恩，「覺得他守備超強，一開始打棒球時想當游擊手，後來發現打擊太爛」，她笑說，後來某次在棒球營因緣際會站上投手丘，發現當投手很有趣，喜歡與打者面對的感覺，加上在家裡也只能朝著牆壁練投，從此就專注於練投。

至於選擇醫學系的原因，她說，高二在某場比賽被觸身球打到，右手中指骨裂，日常生活相當不便，回到投手丘更是需時半年，也啟發她對運動醫學的興趣，「之後可以幫助選手，是很棒的事情」。

由於私校課業繁重，對於如何兼顧棒球與學業，林庭瑋說，專注力很重要，上課時就專心上課，打球時就不要想功課的事情，有時練完球回家後都已晚上10時，會立刻洗澡睡覺，清晨4時30分起床讀書。

而距離入學還有長達3個月的時間，林庭瑋說，會持續參加棒球比賽、重新複習高中課業、閱讀醫療相關新聞，也會把體能練好，因應大學繁忙課業，還有畢業後進醫院會面對的龐大壓力。

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