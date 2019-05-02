89歲老農種稻及香蕉 拿下全國書法賽佳作

2019-05-02 13:43

［記者黃旭磊／高雄報導］89歲農民種稻超過半世紀，寫得一手好字拿下慈光山人文獎全國書法賽佳作。

杉林區農民李順發妻子早逝，種稻養活7名子女，曾獲地方農會播種賽冠軍，農閒之餘栽種2千多株香蕉，6年前學習書法，參加慈光山全國書法比賽獲長青組佳作。李順發興奮地說，「寫毛筆、畫國畫、學素描還捏陶，手越來越靈活。」

杉林區大愛里開辦樂齡學堂，李順發是書法班最年長學生，自幼於杉林成長，9歲上小學，國民政府來台後，因受日本教育未考上初中，農耕之餘自修，33歲時，與小一歲太太在窮鄉僻壤邊開雜貨店，店旁種稻，太太在他48歲那年過世，父代母職，日出農作、晚間顧雜貨店，拉拔兒女成長。

李順發好學，閒時教授太極拳、學勘輿及二胡，還曾到寺廟當廟公，每週一到樂齡學堂學習書法、國畫及素描，而課堂人緣佳，邀同學回家辦桌煮飯菜，樂此不疲。

書法班多銀髮學員，老師高慶和稱「千歲班」。高慶和表示，起初，長輩們握筆姿勢不正確，把筆當鋤頭，勤練後寫出特色，還增進人際關係，建議退休後出門逆齡學習，不要在家照顧電視，要活出人生光彩。

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