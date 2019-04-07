數千書法愛好者 愛河畔揮毫《蘭亭序》

2019-04-07 19:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕數千名書法愛好者，仿效王羲之《蘭亭序》，今天於愛河畔揮毫，寫下愛河揮毫歷史上的一筆。

1666年前的農曆3月3日，王羲之等「少長群賢」41人，於蘭亭雅集寫下被稱為「天下第一行書」的《蘭亭序》。

今天也是農曆3月3日，「何創時書法藝術文教基金會」在高雄愛河畔水岸步道，舉辦愛河書寫《蘭亭序》活動，聚集近4千位書法愛好者。

高雄市副市長葉匡時表示，書法綿延幾千年歷史，歷久彌新，代表文化的傳承與體現，藉由現代的科技與人文，讓《蘭亭序》重現世人眼前。

揮毫活動由國、台語及英文朗誦《蘭亭序》開啟序幕，並邀請6位嘉賓，包括書法家張炳煌教授寫下「流」字、前故宮副院長何傳馨寫下「觴」字、葉匡時寫下「曲」字、文化局代理局長王文翠寫下「水」字、何創時書法藝術基金會董事長何國慶寫下「列」字、知名文學家張大春寫下「坐」字。

同時還邀請了324位書法名家與書法愛好者，現場綿延300公尺，共同完成《蘭亭序》作品，寫下愛河揮毫歷史上的一筆。

除個人參加者自由揮灑外，《蘭亭序》原作共有28行，主辦單位特別準備每組28張色宣，每人書寫一行，共同完成一組《蘭亭序》作品。分成9梯次民眾上場揮毫，12個報到區，預計將完成100組《蘭亭序》作品。

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