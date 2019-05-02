財危「被消失8天」 南投新泰宜醫院重新開張

2019-05-02 13:29

〔記者謝介裕／南投報導〕驚爆上億元財務危機的南投縣名間鄉新泰宜婦幼醫院，在無預警歇業8天後，今日恢復營運，縣府衛生局除了欣慰該醫院趕在3日「限期改善」期限前恢復營業以外，也允諾會全力協助、輔導，以利重組後的醫院早日步上軌道造福地方。

南投縣地方網路群組近日來不斷轉傳新泰宜婦幼醫院將於今（2）日恢復營業的訊息，連在地的名間鄉新街村長謝明潭在好奇心驅使下，也特別前往醫院查看，結果證實該醫院在原先護理之家主任廖麗卿主導引進新團隊進駐後，的確在今日重新對外開張。

廖麗卿說，新泰宜婦幼醫院是名間鄉唯一的社區醫院，且從創辦迄今已30年，就像是老朋友一樣，與地方擁有相當濃厚的情感，因此，她便透過自己的人脈及各項資源重組新的經營團隊，且除了目前婦幼、內科以外，也會引進更多的診療科別，打造一個以「愛」為出發點的醫療環境，秉持耐心、細心、同理心來照護及守護鄉親的健康。

據了解，新泰宜婦幼醫院爆發財務危機以來，因積欠院內34名員工約2個月薪資，以及藥廠藥品款項，合計500多萬元，加上縣府召開勞資協調會時，資方又避不見面，才引爆員工怒火，從4月24日起展開「集體不到班」行動，以表達心中之不滿，也迫使醫院不得不暫時歇業。

南投縣衛生局指出，該醫院核定的病床數為20床，假使3日「限期改善」到期時未能恢復營業，該局將依醫療法相關規定，作出減床處分，如今雖逃過一劫，但醫院新的經營團隊也應引以為鑑，進而提供地方優質的醫療服務，善盡守護民眾健康的職責。

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