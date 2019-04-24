驚爆上億財務危機！新泰宜醫院「員工集體不到班」

2019-04-24 08:39

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉新泰宜婦幼醫院驚爆上億元財務危機，連約40名員工的薪水及藥廠藥品款項，也都無力支付，廖姓院長迄今仍避不見面，令員工忿忿不平，今日起集體不到班，更希望縣府衛生局、社勞處等相關單位能協助處理，以捍衛他們應有的權益。

新泰宜婦幼醫院舊稱泰宜婦幼醫院，1989年建構於南投市區，2年後，遷建至名間鄉現址，開業迄今約30年，怎料，上月便傳出醫院建物已被查封，院內帳簿僅剩3000多元，連水電費也繳不出來，更遑論積欠醫護人員約2個月薪資，以及藥廠藥品款項，合計500多萬元，以致員工們被迫才採取「集體不到班」方式凸顯問題的嚴重性，並表達心中之不滿。

南投縣衛生局長黃昭郎說，該局23日得知此事後，已介入協調分流病患工作，以確保孕產婦及病患就醫權益，將依孕產婦意願分流至衛福部南投、竹山秀傳、南基等醫院，以接續產檢及生產等相關醫療服務，加上新泰宜婦幼醫院以婦產科、內科為主，評估其停歇業對民眾就醫也不至於造成太大影響，但後續該局仍會密切注意並適時提供民眾就醫轉診資訊。

據了解，新泰宜婦幼醫院近年來營運狀況不穩定，1年半前，才由來自苗栗縣的建商接手，並向銀行貸款1億多元，對照被查封時醫院帳簿僅剩3000多元，令人不勝欷歔﹗

南投醫院院長洪弘昌、竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，除了孕產婦、病患，還有新泰宜婦幼醫院的醫生、藥師、護理師等相關醫護人員，若想轉換工作環境，他們2家醫院都開大門歡迎。

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