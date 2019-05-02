泰晤士亞洲大學排行 台灣這2間私校也進百大

2019-05-02 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education，THE）今天公布2019亞洲大學排行榜，台灣共有32所大學上榜，其中8所大學進入百大，分別為台灣大學、清華大學、中國醫藥大學、台灣科技大學、台北醫學大學、交通大學、成功大學，以及台灣師範大學。

綜合媒體報導，THE公布第七屆亞洲大學排行榜，今年榜單涵蓋27個國家和地區，超過400多所大學上榜，採用13項評核標準，主要依「教學」、「研究」、「論文被引用數」、「國際化發展」及「新創收入」等五大面向作為衡量。

THE指出，中國清華大學取代新加坡國立大學，中國的大學首次登上亞洲首位，而日本再次成為名單中最具代表性的國家，擁有103所院校，去年為89所。與此同時，在香港地區，香港科技大學首次超越香港大學。在其他地方，印尼、馬來西亞和菲律賓等國家的頂尖大學都在崛起，像是馬來亞大學首次登上前40名，排名第38名，而印尼大學也排在第133名。印度和台灣的教育機構表現參差不齊，有大幅上升和下降的情況。

前十名依序為中國清華大學、新加坡國立大學、香港科技大學、香港大學、北京大學、新加坡南洋理工大學、香港中文大學、日本東京大學、南韓首爾大學、南韓成均館大學。

台灣方面，除了進百大的8所大學外，百名之後的大學依序為陽明大學（102）、長庚大學（137）、中山大學（140）、中央大學（168）、台北科技大學（181）、政治大學（188）、高雄醫學大學（195）、國立東華大學（195）、亞洲大學（201-250）、台北大學（201-250）、國立台灣海洋大學（201-250）、中原大學（251-300）、逢甲大學（251-300）、輔仁大學（251-300）、中興大學（251-300）、元智大學（251-300）、義守大學（301-350）、彰化師範大學（301-350）、中正大學（301-350）、嘉義大學（351-400）、高雄大學（351-400）、淡江大學（351-400）、朝陽科技大學（401以外）、銘傳大學（401以外）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/