林佳龍赴駕訓班學騎機車 希望老婆能當他的乘客

2019-05-02 09:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣地狹人稠，機車是很多家庭的最常用的交通工具，交通部長林佳龍半個月前開始，特別利用下班時間，赴駕訓班學習機車，不過至今都還未成功考取一般重型機車駕照，但希望未來老婆婉如能當他的第一個乘客。

林佳龍今在臉書貼文，當中提到還記得第一次學騎機車時是誰教你的嗎？第一次騎車載人時，後座的那個人又是誰？無論是溫暖的親情、青春的友情、還是悸動的愛情，這都是許多民眾搭機車或騎機車的共同記憶。林佳龍說，很多人大學時都有「機遊」或聯誼時「抽鑰匙」的爆笑往事，但當時的他不太時髦，沒騎機車，腳踏車倒是騎得不錯，幸好後來在美國時還是有交到女友（現任老婆）。

林佳龍表示，台灣機車產業與外銷，有非常輝煌的歷史，為讓交通工具更符合智慧、人本和環境永續，並提升台灣產業的國際競爭力，他認為應該跨部會並整合產官學研，合力來推動電動機車產業聯盟。他也打算「以身作則」去駕訓班學機車，教練教了許多騎乘技巧還有安全須知；但第1天練習直線15公尺最好成績是6秒，離及格標準的7秒還差一點，不過會再接再厲，希望不久就能順利考取一般重機駕照。另外，希望大家養成正確的駕駛習慣，交通部公路總局現正試辦上機車駕訓班補助學費1000元，歡迎初學者多多利用。

交通部長林佳龍赴駕訓班學騎機車 希望老婆能當他的乘客。（圖：交通部提供）

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