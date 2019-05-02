5月孝子潮！10年首見補稅單 南投大叔嘆侄子搶走扶養免稅額

2019-05-02 08:08

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了五月個人綜合所得稅申報的季節，南投縣林姓民眾向本報投訴，10年來，他的雙親一直由其申報扶養，怎料，日前竟接到去年綜所稅須補稅3萬元的通知書，也是10年首次，他進一步查詢才了解其雙親資料已被其剛出社會工作的姪子搶先一步申報，內心不禁疑惑、納悶又氣急敗壞地想問，難道父母、祖父母等直系尊親屬扶養免稅額是先搶先贏?

針對該問題，中區國稅局南投分局長陳錦澤說，其實並非「先報先贏」，而是由電腦進檔速度決定，很難說得準，以林某案例而言，顯然2人均有扶養事實，不過，因其姪子申報資料先入檔，才使得他扶養雙親的資料被退件而須補稅。

國稅局人員表示，今年個人免稅額為8萬8000元，父母、祖父母等直系尊親屬，年齡若逾70歲，則可獲1.5倍即13萬2000元的免稅額，加上列報扶養親屬也是合法的節稅管道之一，以致每年到了報稅時刻，如林某叔姪或各家兄弟姊妹爭搶申報扶養父母、祖父母的戲碼，也時有而聞，因此，提醒民眾申報扶養父母之前，兄弟姐妹之間最好能事先協調，以避免家庭紛爭。

雖然稅法規定，所得年度結婚或離婚，當年才能選擇夫妻分開或合併申報，但只要是年滿60歲或無謀生能力的父母親，仍可分別由子女個別申報扶養，以達到節稅效果，不過，民眾切記要把父母親的年度所得合併至個人所得中一起辦理申報，以免資料不夠齊全，節稅不成還被要求補稅，值得民眾留意﹗

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