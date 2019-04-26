綜合所得稅5月申報 即起開放所得資料查閱

2019-04-26 23:22

［記者謝武雄／桃園報導］107年度綜合所得稅將自5月1日起至5月31日止受理民眾申報，各項所得及扣除額資料開放民眾查閱，另財政部北區國稅局為鼓勵民眾使用網路申報、行動支付，凡設籍北部9縣市民眾，以自然人憑證等方式完成網路申報、行動支付繳稅者，都可參加雙重抽獎，有機會各獲得商品禮券五萬元。

北區國稅局表示，對於較為簡易案件，已於24日起陸續寄發稅額試算書表，納稅義務人接到書表後，如果接受試算結果，只要在5月31日前繳稅、另退稅案件只要確認回復，都算完成申報；至於個人納稅資料自即日起至5月31日接受查詢，但5月才開放網路上傳報稅。

今年報稅變動幅度較大，包括標準扣除額單身者12萬元、夫妻合併申報者24萬元（106年為單身9萬元、夫妻合併18萬），薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額都調高至20萬元（106年為12.8萬元）、另增幼兒學前特別扣除額12萬元、繳稅級距由最高稅率45％降至40％。

營所稅部分，稅率由17％調高至20％，但課稅所得額在50萬元以下則分3年漸進式調整，也就是107年度18％、108年度19％，109年度才到達20％，以減輕企業壓力，另107年度18％、未分配盈餘加徵營所稅稅率為10％。

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