綜所稅申報首日 南投不受陰雨影響湧現人潮

2019-05-01 10:11

〔記者謝介裕／南投報導〕今天是個人綜合所得稅申報首日，南投縣天氣儘管陰雨綿綿，但適逢五一勞動節，許多勞工均把握此休假日前往報稅，使得中區國稅局南投分局申報會場第一天便罕見地湧現申報人潮。

中區國稅局南投分局表示，在所得稅制優化方案政策下，此次年收入40.8萬以下的單身族、年收入81.6萬的已婚無小孩頂客族，以及收入在123.2萬以下、有2個未滿5歲的4口之家，都可望不用繳稅，若在5月10日以前於戶籍地國稅局完成收件，採傳統人工申報者，更享有第一批退稅福利，值得民眾注意。

而為提高民眾憑證網路申報意願，中區國稅局今年特別推出「優化繳退稅、便捷好智慧」活動，除了電視、平板電腦、禮券等獎品以外，也首度祭出現金獎勵，最高的頭獎金額達5萬8888元，只要是非人工申報的人都有機會獲得大獎。

中區國稅局南投分局進一步表示，南投縣今年綜合所得稅申報人數與去年差不多，均維持在11萬人左右，不過，今年卻有諸多優惠措施，除免繳稅單身從去年30.6萬提高到40.8萬、已婚無小孩的頂客族，也從去年61.2萬元提高到81.6萬以外，包含標準扣除額、薪資扣除額、配偶扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前扣除額等5種主要扣除額，中央也都大大釋出利多，可望適度減輕民眾納稅負擔，如有任何疑問，可撥打該分局免費服務專線0800-000321洽詢。

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