恆春半島星空迷人 國小年輕校友自主推廣觀星

2019-05-02 07:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島具有低光害及視野遼闊之優勢，是國內外天文界知名的觀星景點，屏縣府將舉辦「2019恆春半島星空吶喊」，恆春國小一名校友，為了鼓勵當地孩子看到故鄉星空之美，自發舉辦假日觀星營隊活動，盼推廣恆春半島觀星風潮。

恆春國小畢業曾返校擔任實習老師的許庭銨，年初感嘆學弟妹少有天文教育機會，找了大學同好在校內辦了迷你天文營，受到家長及孩子們喜愛，近期搭著縣府將舉辦「星吶」，再次邀請國立屏東大學暖暖天文社舉辦天文營隊活動，帶領孩子們透過不同關卡探索天文新知。

活動中志工們帶孩子藉由「創意光畫」了解星空攝影，「星座創作」了解夏季星座的背後故事，「望向天際」實際操作大型望遠鏡，觀看火星、星雲、星團等星體，最後再為當地孩子們講解最新時事「黑洞影像」及星空導覽，滿足了上百名對廣闊星空有興趣的學童。

許庭銨說，屏縣府已經從官方帶頭推廣恆春半島觀星，全台甚至世界各地觀星迷都可能到訪，當地居民更有必要從小開始學習及認識星空，恰巧她有這樣的專長與資源，想為孩子們帶來更寬廣的視野，或許未來會出現「觀星導遊」的新觀光商機。

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