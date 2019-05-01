開始報稅囉！E化申請方便古坑鄉草嶺村民免奔波

2019-05-01 21:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為方便古坑鄉草嶺村民眾辦理各項國稅諮詢、查調服務，中區國稅局雲林分局與草嶺村辦公室跨機關合作，即日起草嶺民眾如要申請稅務文件，不必再到國稅局臨櫃申請。

中區國稅局雲林分局今天表示，古坑鄉草嶺村民眾申請補助或貸款，以往都需到國稅局臨櫃申請查調財產、所得清單，但因草嶺村是雲林縣海拔最高地區，往返一趟斗六及草嶺相當費時，特別推出該項便民辦法。

即日起只要村民到草嶺村村辦公室，有專人透過網路裝置及身分安全認證機制登入財政部中區國稅局的「電子稅務交換平臺（ETC）」，即可與國稅局連線查調所需的財稅資料，並透過交換平臺傳輸到村辦公室利用電腦列印出，取得所需稅務文件，提供民眾免奔波、快速又便利的查調方式。

雲林分局進一步說明，該交換平臺另提供其他服務項目，包括各項國稅補發繳款書、綜合所得稅稅籍查詢等22項查詢服務，或撥打免費服務電話0800-000321，歡迎多加利用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/