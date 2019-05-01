綠蠵龜陳屍後龍沙灘 已「木乃伊化」海巡就地掩埋

2019-05-01 18:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕海巡署中部分署第三岸巡隊昨天傍晚5點獲報，苗栗縣後龍鎮外埔漁港旁附近廟宇旁的沙灘，發現一隻保育類綠蠵龜趴伏在沙灘上，海巡人員抵達時發現海龜已無生命跡象，通報後因研究單位判斷屍身已木乃伊化，無研究價值，因此由海巡隊員就地掩埋，海巡署也呼籲，若民眾發現鯨豚、海龜受傷，請立即撥打118專線通報協助。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，昨天於外埔漁港吉興宮旁岸際沙灘約500公尺處，有民眾發現一隻死亡海龜，經測量，海龜體長約60公分、寬約40公分，聯繫北台灣海龜救傷中心並提供相關照片，認為是一級保育類綠蠵龜，但疑似已死亡多時，屍身木乃伊化，已無研究價值。

海巡隊員檢查綠蠵龜身上並無明顯外傷，死因不明，隨後受苗栗縣政府農業處委託予以就地掩埋處置。海巡署說，平時接機級保育海洋生態，若民眾發現鯨豚、海龜等海洋生物受傷需救護，請立即通報118海巡專線，交由隊員馳赴救援，共同守護海洋生態。

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